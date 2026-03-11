LetExpo, Mastagni (Kogel): “La guerra ha portato speculazioni e aumenti globali del 10%”

“Con la guerra in Medio Oriente stiamo già subendo delle ripercussioni a partire dall’aumento del greggio usato quotidianamente dai nostri clienti. Noi stessi siamo costretti ad alzare i prezzi perché non abbiamo altre soluzioni e prevediamo a breve termine aumenti globali almeno del 10% tra pneumatici, plastica, acciaio e alluminio. Tutto questo è dovuto anche alle tante speculazioni in atto”. L’amministratore delegato di Kogel Italia Michele Mastagni si è così espresso nel corso della quinta edizione di LetExpo.