LetExpo 2026: Di Caterina (Alis), ‘sempre più punto di riferimento su stato salute del Paese’

“LetExpo si conferma sempre di più un punto di riferimento sullo stato di salute del Paese, della politica e dell’attività finanziaria ed economica italiana. Siamo felici di averla riproposta come V edizione, ancora una volta qui a Verona, nodo centrale e strategico per tutto l’asse che arriva dal Nord Europa”. È quanto affermato da Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale di Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, a LetExpo 2026, la manifestazione punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, organizzata da Alis negli spazi della Fiera di Verona fino al 13 marzo.

