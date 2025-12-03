Video

Leonardo Fornaroli, sognando la Formula 1

by Adnkronos 0 comment

La vittoria del campionato di Formula 2 è l’ennesimo sigillo a una carriera che a 20 anni si prepara per un altro salto. Ma l’urlo liberatorio con cui Leonardo Fornaroli ha festeggiato il suo secondo titolo consecutivo dopo quello in Formula 3 dello scorso anno, arriva da lontano.

