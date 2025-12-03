Leonardo Fornaroli, sognando la Formula 1

La vittoria del campionato di Formula 2 è l’ennesimo sigillo a una carriera che a 20 anni si prepara per un altro salto. Ma l’urlo liberatorio con cui Leonardo Fornaroli ha festeggiato il suo secondo titolo consecutivo dopo quello in Formula 3 dello scorso anno, arriva da lontano.
Estratti audio: VIDEO F2, Fornaroli campione in Qatar: ultimo giro Feature Race, decisiva per la vittoria del Mondiale – Sky Sport F1 – 01 dic 2025; VIDEO Fornaroli vince Mondiale F2: l’intervista in Qatar dopo la gara di Lusail – Sky Sport F1 – 01 dic 2025; VIDEO F1 a Baku: Leonardo Fornaroli in esclusiva a Sky ha parlato del suo futuro in Formula 1 – Sky Sport F1 – 19 set 2025.
