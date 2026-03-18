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L’economia europea paga il prezzo dalla guerra in Iran

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Non ci sono solo il petrolio, il gas e la crisi energetica che è dietro l’angolo. L’economia europea è costretta a pagare un prezzo alto per la guerra all’Iran mossa da Stati Uniti e Israele. Da Hormuz e Suez passavano buona parte delle risorse di cui il Vecchio Continente ha bisogno per alimentare la propria produzione industriale, che stava già attraversando una crisi strutturale prima che i missili e i droni iniziassero a chiudere i passaggi chiave tra Occidente e Oriente. Ora la situazione si è complicata ulteriormente con la dipendenza dagli altri, partendo dalla Cina, che rischia di alimentare ‘una vera e propria crisi d’astinenza’.

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