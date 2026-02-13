Video

L’economia europea è peggiorata, lo dice Draghi (e i numeri)

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Al Castello di Alden Biesen Mario Draghi ha parlato ancora una volta chiaro. Di fronte ai leader europei riuniti per ragionare su come rilanciare la competitività dell’Europa, è tornato a ribadire l’urgenza di affrontare tutte le questioni che aveva sollevato con il suo Piano. Da allora, il tempo è passato e la situazione è peggiorata, perché il contesto economico si è deteriorato. Per questo, è indispensabile fare presto quello che si deve fare

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Bullismo: Massaccesi (Onbd), ‘costruire rete a salvaguardia dei...

Monica Marangoni: “Un libro sul significato del nudo,...

Bullismo: sen. Paganella, ‘bello quando la politica si...

Arte, Gibelli (Fnm): ‘‘Santo barbuto con un libro’...

Arte, Confalonieri (Veneranda Fabbrica del Duomo): “Ringraziamo chi,...

Arte, Fontana (Regione Lombardia): “Adotta una statua porta...

Trasporti, Gibelli (Fnm): “Bene logistica Olimpiadi, violenti non...

Bullismo: Caponetti (Onbd), ‘Osservatorio concreto e operativo’

Bullismo: magistrato de Gioia, ‘comportamento bullo può integrare...

Bullismo: Pieretti (Roma Capitale), ‘parola è compagna di...