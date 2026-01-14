Le tre leve di Trump per alzare la pressione sull’Ue – Eurofocus podcast, Adnkronos

Come reagirà la Casa Bianca quando a febbraio emergerà che il deficit commerciale Usa verso l’Ue è cresciuto? Donald Trump ha promesso al popolo americano che avrebbe abbattuto il deficit commerciale statunitense usando i dazi. Ma i dati che usciranno a febbraio mostreranno il contrario, e realisticamente il deficit più grosso sarà quello nei confronti dell’Unione europea. Ecco le tre mosse correttive che gli europei dovrebbero temere.

