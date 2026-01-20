Video

Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli – Trailer

La salute si costruisce fin dall’infanzia. Le buone abitudini acquisite nei primi anni di vita proteggono nel tempo e contribuiscono a prevenire molte malattie croniche dell’età adulta. E’ il tema del vodcast “Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli”, realizzato da Adnkronos, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria.

Sei episodi per aiutare famiglie, educatori e pediatri a orientarsi, con il contributo di esperti, clinici e professionisti del settore.

“Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli”, il vodcast realizzato da Adnkronos, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria: disponibile dal 27 gennaio 2026 su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.

