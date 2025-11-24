Video

Lazio: discussa a Roma la possibilità che il Difensore civico sia anche garante diritto alla salute

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio ha fatto da cornice al convegno, organizzato dall’Ufficio del Difensore civico della Regione Lazio, dal titolo ‘Il Difensore civico come Garante del Diritto alla Salute: quali scenari possibili’, che ha visto riuniti istituzioni, professionisti, esperti e studenti per discutere insieme i nuovi scenari di tutela del diritto alla salute, tra esigenze dei cittadini e trasformazioni del sistema sanitario. Tra i temi al centro dell’incontro Sanità, cittadinanza e innovazione.

Potrebbe interessarti

Università, presidente di Timor Est nominato professore alla...

Il Digital Omnibus cambia le regole del gioco:...

Bea Italia, la Live Communication Week celebra a...

Trump potrebbe rinviare di una settimana la deadline...

Live Communication Week, Jannarelli (Next Group): ‘Grand Prix...

Paolo Fresu suona “L’appuntamento” ai funerali di Ornella...

Lazio: Fardelli (Regione Lazio), ‘politica renda Difensore civico...

Live Communication Week, Urso (Mimit): ‘Eventi eccellenza del...

Milano-Cortina 2026: Santandrea (Coca-Cola), ‘occasione per riflettere su...

Milano-Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), ‘concerto a Roma alla...