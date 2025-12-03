Video

Lavoro: portavoce Mimit Miotti, ‘certificazione avrà valore qualitativo anche rispetto a compenso’

“Il ministero delle Imprese del Made in Italy, oltre a essere in campo per promuovere l’importanza della certificazione delle professioni non ordinistiche, ha avuto un ruolo molto importante nell’ascolto delle istanze delle oltre 400 associazioni presenti in Italia e delle dieci grandi organizzazioni che raggruppano la maggior parte di questa vasta platea”, nell’ottica della “scrittura delle norme sull’equo compenso, una regolamentazione che avrà la sua prima manifestazione nei primi mesi del prossimo anno e che riconoscerà alla certificazione un valore qualitativo anche sotto il profilo del compenso nel rapporto tra professionista e contraenti dell’attività professionale”. Così Fabio Miotti, portavoce del Ministero delle Imprese e del Made, all’incontro organizzato da Manageritalia a Roma per la presentazione del modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa, la School of Management dell’Università degli Studi di Torino.

