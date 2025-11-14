Lavoro: Portalupi (Manageritalia), “cresciamo del 30% in cinque anni. Donne al 23% degli iscritti”

“Posso dire con fierezza che Manageritalia è un’organizzazione sostenibile perché il numero dei dirigenti e dei manager associati è in costante crescita”. Lo ha dichiarato Antonella Portalupi vicepresidente Manageritalia alla 106ª assemblea nazionale a Napoli, ricordando che negli ultimi cinque anni gli iscritti sono aumentati del 30% e che la Federazione conta oggi 46mila associati. Portalupi ha sottolineato anche l’aumento della presenza femminile, salita al 23% del totale, e ha ribadito la necessità di rafforzare welfare e servizi per sostenere le donne manager nella conciliazione tra vita privata e carriera.