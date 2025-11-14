Lavoro: Pizzoglio (Manageritalia), “crescono gli iscritti, ma l’Italia deve colmare il gap di

Video

"La crescita degli iscritti in Campania è particolarmente interessante e superiore alla media nazionale". Lo ha dichiarato Simone Pizzoglio, vicepresidente di Manageritalia, alla 106° assemblea nazionale a Napoli, sottolineando il record dei 700 associati regionali e i 33mila dirigenti in servizio con il contratto del terziario. Pizzoglio ha ricordato che la managerialità nelle PMI italiane si ferma al 30% contro il 60% europeo e ha ribadito la necessità di colmare il divario per affrontare sfide complesse e sostenere la competitività delle imprese.

