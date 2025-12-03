Lavoro: Mormile (Secursat), ‘comunicazione non solo asset strategico, ma connesso con fiducia e

“Il percorso di formazione necessario per poi accedere alla qualifica come comunicatore certificato, quindi alla certificazione, può portare molte novità ed è fondamentale a livello di impresa. Può aiutare a far riconoscere il ruolo del comunicatore come comunicatore strategico e come manager all’interno delle organizzazioni. Oggi la comunicazione non è solo un asset strategico, ma è direttamente connessa con la fiducia, con la reputazione e con la continuità operativa”. Lo ha detto Maura Mormile, cco Secursat, all’incontro organizzato da Manageritalia a Roma per la presentazione del modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa, la School of Management dell’Università degli Studi di Torino.