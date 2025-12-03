Video

Lavoro: Marmotta (Italo), ‘bene norma su comunicatori, necessarie competenze e trasparenza’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Come comunicatori crediamo che la norma (norma Uni 11483:2021) sia una novità che aspettavamo da tantissimo tempo. Essa legittima infatti la professione del comunicatore, che non può improvvisarsi ma deve avere delle competenze e agire con etica e deontologia, rispettando i principi che richiede la comunicazione trasparente”. Sono le parole di Martina Marmotta, responsabile della comunicazione interna e dello sviluppo organizzativo di Italo, all’incontro organizzato da Manageritalia a Roma per la presentazione del modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa, la School of Management dell’Università degli Studi di Torino.

Potrebbe interessarti

Lavoro: portavoce Mimit Miotti, ‘certificazione avrà valore qualitativo...

Lavoro: Mormile (Secursat), ‘comunicazione non solo asset strategico,...

Lavoro: Pizzoglio (Manageritalia), ‘con certificazione si trasforma in...

Lavoro: Caregnato (Saa), ‘certificazione valida competenze dei comunicatori’

Lavoro: portavoce Mlps Mariniello, ‘formazione è dovere per...

Lavoro: Romanelli (Manageritalia), ‘certificazione dà identità specifica a...

Lavoro: Palumbo (Manageritalia), ‘professione comunicatore sottoposta a stress...

Faelli (Entain): “Istituzioni ricettive, ma fare rete sui...

Onorato (Roma Capitale): “A Roma il primo impianto...

Incocciati (FI): “Sport motore di inclusione, ma servono...