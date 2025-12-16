Video

Lavoro: Giallatini (Poste Italiane), ‘Labordì è occasione per raccontare ciò che facciamo da oltre

“Siamo partner di riferimento di Acli. Labordì è un’occasione non solo per raccontare ciò che facciamo, ma come lo facciamo da oltre 160 anni, grazie al lavoro, alla dedizione, all’esperienza di 119mila persone, che ogni giorno mettono a disposizione la propria competenza per contribuire allo sviluppo socio economico del nostro Paese”. Sono le dichiarazioni di Tania Giallatini, responsabile gestione dirigenti e selezione Poste Italiane, all’edizione 2025 di Labordì, l’evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro. 

