Lavoro: Di Cola (Cgil Roma-Lazio), ‘importante rendere consapevoli i giovani sui propri diritti’

“Questa è un’iniziativa importante, che mette al centro i giovani e il lavoro. In un momento in cui il lavoro è sempre più precario e insicuro e in cui i diritti sono attaccati, è un’operazione importante fare in modo che i giovani abbiano consapevolezza dei propri diritti e di ciò che li aspetta. Questo è un lavoro che fanno le Acli, che noi sosteniamo e che ci rafforza nel confronto con le istituzioni e con il governo, per fare in modo che ci sia un investimento sulle nuove generazioni e che possano avere un futuro”. Lo ha detto Natale Di Cola, segretario generale Cigl Roma-Lazio, all’edizione 2025 di Labordì a Roma, l’evento organizzato dalle Acli della Capitale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.