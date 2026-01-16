Latrofa (AdSP): “Porto di Civitavecchia segna record 2025: +2,81% di crocieristi e nuove

Video

“Oltre 3,55 milioni di crocieristi sono transitati a Civitavecchia nel 2025, segnando un aumento del 2,81% rispetto all’anno precedente. Un dato che conferma l’importanza della città come hub crocieristico nazionale e internazionale e che rafforza il legame tra il porto e la comunità cittadina” ha detto Raffaele Latrofa, presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, durante la conferenza stampa per illustrare i dati delle crociere del 2025 e le prospettive di sviluppo del traffico crocieristico, presso la Sala Comitato dell’AdSP a Civitavecchia.

