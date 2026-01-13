Video

La Ue prepara nuove sanzioni all’Iran

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

L’Unione europea prepara nuove sanzioni all’Iran. Di fronte alle proporzioni enormi della repressione da parte del regime, all’iniziativa dell’Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, che ha annunciato la propria disponibilità a rafforzare ulteriormente le misure restrittive già in vigore, si aggiunge l’accelerazione politica firmata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

La possibile perdita di indipendenza della Fed è...

Max Giusti: “Tra tv e teatro è il...

Missili balistici sulle città ucraine

Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10...

Cattani (Farmindustria), ‘con intelligenza artificiale e innovazione Italia può...

Lavoro, Fater mette le persone al centro con...

L’Europa (in)difesa: 100mila soldati, un Consiglio di sicurezza...

Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo...

Ondata di droni russi su Kiev

Arte, musica e sostenibilità, al via il Paradice...