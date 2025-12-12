Video

La Ue congela a tempo indeterminato i beni russi

by Adnkronos
L’Unione europea ha deciso di immobilizzare a tempo indeterminato i beni della Banca Centrale Russa. In questo modo, i beni resteranno sotto la sua giurisdizione, evitando una serie di rischi potenziali, incluso quelli legati al timore che gli Stati Uniti cerchino di ottenere il controllo dei beni congelati e di utilizzarli in un futuro accordo con Mosca, mentre negoziano la fine della guerra. La scelta di Bruxelles trova subito la contrarietà dell’Ungheria e, ovviamente, le accuse di Mosca.

