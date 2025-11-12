Video

La Russia martella l’Ucraina e spinge sul fronte orientale

Aumenta la pressione di Mosca sul fronte ucraino, con Kiev sempre più in difficoltà. Le truppe di Putin hanno approfittato della fitta nebbia a Pokrovsk per penetrare nella città del Donetsk, assediata da giorni. “Attualmente ci sono oltre 300 invasori a Pokrovsk”, lancia l’allarme l’esercito, che annuncia di essersi ritirato da cinque insediamenti anche nella regione di Zaporizhzhia per l’intensificarsi degli assalti nemici. Mosca afferma inoltre di aver preso il controllo di tutta la parte orientale della città di Kupyansk, nell’oblast di Kharkiv.

