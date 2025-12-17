La clamorosa retromarcia europea sui motori delle auto – Eurofocus podcast, Adnkronos

Video

L’Unione europea rivede il dogma dello stop totale alle auto a motore endotermico dal 2035, sostituendo il target del 100% con una riduzione del 90% delle emissioni. Una svolta che segna il passaggio dall’ideologia climatica alla realpolitik industriale, sotto la pressione di mercato, governi e filiere produttive. La transizione non si ferma, ma cambia forma: più flessibilità, neutralità tecnologica e meno imposizioni dall’alto. Resta il rischio di un’Europa a due velocità, tra competitività, consenso sociale e obiettivi climatici.

