La carica dei debuttanti, 10 volti nuovi all’Ariston

by Adnkronos
Quest’anno, i riflettori sono puntati su una vera e propria rivoluzione generazionale: ben dieci artisti, un terzo dell’intero cast, sono esordienti al Festival. La memoria corre subito all’anno scorso, sulle tracce di Lucio Corsi, che conquistò il secondo posto e il Premio della Critica, e la partecipazione all’Eurovision. Chi sarà la rivelazione dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo?

