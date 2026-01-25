La carica dei debuttanti, 10 volti nuovi all’Ariston

Quest’anno, i riflettori sono puntati su una vera e propria rivoluzione generazionale: ben dieci artisti, un terzo dell’intero cast, sono esordienti al Festival. La memoria corre subito all’anno scorso, sulle tracce di Lucio Corsi, che conquistò il secondo posto e il Premio della Critica, e la partecipazione all’Eurovision. Chi sarà la rivelazione dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo?

