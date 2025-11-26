Video

Italia Economia n° 47 del 26 novembre 2025

by Adnkronos 0 comment

Imprese: presenta l’edizione 2025 del Rapporto integrato di sostenibilità Conai; Imprese: a Milano l’edizione 2025 del Forum della distribuzione moderna; Imprese: al via Orbits, inedito format con l’obiettivo di creare una società digitale più consapevole; BEA Italia, la Live Communication Week celebra a Roma la crescita dell’industria degli eventi; Cassa Depositi e Prestiti celebra 175 anni di attività con un libro sull’evoluzione del risparmio nelle famiglie italiane; Esg Day di Enav per scoprire i nuovi orizzonti della sostenibilità; Previdenza, il Patronato Acli rilancia: “Serve un pacchetto di flessibilità e tutele per i giovani”; Edilizia e Architettura: a Fiera Milano Made expo 2025; A Palazzo Lombardia la terza edizione de “La sensibile magia dell’acqua”; Forum risorse umane, la 17esima edizione dedicata al People & Culture Management; A Roma il 3° Forum Space&Blue: nasce la task force ASI e un tavolo permanente per la nuova filiera Spazio–Mare

