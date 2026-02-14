Irina Shayk, il glamour arriva sul palco dell’Ariston

Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026. La top model russa affiancherà i padroni di casa, Carlo Conti e Laura Pausini e la vedremo brillare nella serata di giovedì 26 febbraio. Per Shayk “è un sogno che diventa realtà”, come ha scritto sui social.

