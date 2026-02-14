Video

Irina Shayk, il glamour arriva sul palco dell’Ariston

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026. La top model russa affiancherà i padroni di casa, Carlo Conti e Laura Pausini e la vedremo brillare nella serata di giovedì 26 febbraio. Per Shayk “è un sogno che diventa realtà”, come ha scritto sui social.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

Potrebbe interessarti

Al Senato un incontro di riflessione tra istituzioni...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 13 febbraio 2026

Arte: Fnm ‘adotta’ il “Santo barbuto con Libro”...

Rassegna stampa estera del 13 febbraio 2026

Dalle Olimpiadi ai missili. Niente più cripto per...

Milano-Cortina: sindaco di Bormio, ‘ospedale Morelli garanzia per...

Salute: Vidale (Sin), ‘sussidiarietà tra strutture ospedaliere a...

Salute: Padovani (Unibs), ‘il cervello conta quanto il...

Milano-Cortina: a Bormio il convegno Sin che unisce...

Milano-Cortina: ex atleta Confortola, ‘la testa nello sport...