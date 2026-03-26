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Iran, Stancanelli (Lega): “Trump fa gli interessi Usa, no coinvolgimento”

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Nell’attaccare l’Iran il presidente Donald Trump pensa agli “interessi imperiali” degli Stati Uniti ed è opportuno “fare di tutto” per “impedire il coinvolgimento dell’Europa e dell’Italia anche in questa gravissima crisi”. Lo dichiara a “Lavori in Corso” dell’Adnkronos Raffaele Stancanelli, eurodeputato della Lega (PfE), rispondendo a una domanda sulla mancata coordinazione tra il leader Usa e le controparti Ue.

“Sicuramente Trump è un presidente americano, e come tutti i presidenti americani, che siano repubblicani o democratici, pensano prima ai loro interessi. Ai loro interessi imperiali, perché l’America è un impero, ai loro interessi commerciali, ai loro interessi strategici. Che vanno spesso in collisione con gli interessi dell’Europa”, afferma l’eurodeputato.

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