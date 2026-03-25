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Ipertensione polmonare, Luppi (Msd ): “Diagnosi corretta e innovazione cambiano la vita”

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“Il nostro impegno come Msd Italia, attraverso questa campagna, è diffondere una corretta informazione e stimolare l’azione, affinché si possa raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno”, come quelli affetti da una malattia rara come l’ipertensione arteriosa polmonare (Iap), “il prima possibile, attraverso diagnosi corretta e innovazione, capaci di cambiare la loro aspettativa e qualità di vita”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, intervenendo alla presentazione della campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’, organizzata a Roma e promossa dalla farmaceutica con il patrocinio di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana.

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