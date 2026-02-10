Video

Internet, Panfilo (Fondazione Msd): “Con CAREmotions parliamo ai giovani di prevenzione e stili di

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Lavorando insieme a esperti di cinema e all’Accademia Naba, abbiamo deciso di utilizzare quindi lo strumento del video per comunicare ad altri giovani la necessità di avere corretti stili di vita e superare i problemi di salute attraverso la propria decisione per cambiare il futuro”. Lo ha detto Marina Panfilo, direttrice di Fondazione Msd, intervenendo alla presentazione –  Roma – del progetto CAREmotions, in occasione dell’Internet Safer Day. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Fondazione e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. L’intento dell’iniziativa è esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute.

Potrebbe interessarti

 Internet, Mochi (Asl Rm1): “Parlare ai giovani con...

Internet: CAREmotions, il linguaggio visivo come ponte tra...

Internet, psicoterapeuta Crespi: “CAREmotions aiuta giovani ad affrontare...

Internet, Grignolio (S. Raffaele): “Video ed emozioni chiave...

Macron e l’asse Meloni-Merz, da che parte va...

Milano Cortina, Gios: “La medaglia dello short-track strepitosa,...

Wmf 2026: Lombardo (Wmf), ‘focus su incontri B2b...

Wmf 2026: capo di Gabinetto Eichberg (Mimit), ‘lavoriamo...

Max Pezzali, il palco sull’acqua che corona il...

Alimentazione corretta: come prevenire sovrappeso e obesità nei...