Inps: Roccella (Fdi), ‘tutti i servizi alle famiglie nel Portale della genitorialità’

Il Portale della genitorialità “sarà fondamentale per mettere a disposizione dei cittadini e delle famiglie tutti i servizi presenti sul territorio, integrando ciò che possiamo fare a livello centrale, come Governo, con quanto viene realizzato a livello regionale e territoriale. Rappresenta la sintesi di ciò che vogliamo ottenere: una reale facilitazione per i cittadini nell’accesso a tutte le informazioni e, quindi, a tutti i servizi disponibili”. Lo ha detto il ministro della Famiglia, della natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, partecipando a Palazzo Chigi, alla presentazione del portale progettato dall’Inps che mira a semplificare l’accesso a bonus, congedi e sussidi.

