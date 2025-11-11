Inps: Annalisa Bianco, ‘Bellezza e istituzioni si incontrano a Palazzo Wedekind’

“Il centenario di Palazzo Wedekind è un atto di restituzione al pubblico. Il progetto si concentra sul dialogo tra storia e arte contemporanea che qui non è un ornamento, ma un linguaggio civile. Vogliamo dialogare anche con le nuove generazioni e dire che quando la bellezza incontra l’istituzione genera futuro”. Così l’avvocato Annalisa Bianco, curatrice del progetto che celebra l’acquisizione dello storico Palazzo da parte di Inps, partecipando a Roma, all’incontro ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’.