Innovazione, a Roma la convention “La Ripartenza” di Brightstar

Brightstar ha organizzato a Roma la convention La Ripartenza: innovazione, territorio e nuove prospettive. Un incontro che nasce dalla consapevolezza maturata attraverso sfide complesse e progetti strategici: dalla gara del Lotto alla nuova concessione Gad, dalla piattaforma globale per le Lotterie al progetto Olo negli Stati Uniti, fino all’offerta Sed sul mercato. Presente anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha parlato dell’impegno di Brightstar per il territorio e di come L’Aquila stia vivendo la propria ripartenza.

