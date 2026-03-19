Video

Infrastrutture: D’Angelo (Vigili del Fuoco), ‘accordo con Ads crea sviluppo tecnologico per

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è sempre interessato all’evoluzione tecnologica. Non a caso abbiamo una direzione centrale che si occupa della parte tecnologica, sia per quanto riguarda i mezzi, le attrezzature, e i dispositivi di protezione individuale. Pertanto, questa giornata, frutto dell’accordo, serve a mettere in evidenza e a creare delle ulteriori possibilità di sviluppo da un punto di vista tecnologico, in particolare, per il soccorso”. E’ quanto affermato da Cristina D’Angelo, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco delle Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige, all’incontro ‘Sicurezza e innovazione delle infrastrutture: verifica del sistema ai avanzato per il riconoscimento degli incendi nelle autostrade con intervento dei vigili del fuoco’, promosso da Autostrade dello Stato e Concessioni Autostradali Venete – CAV presso la propria sede a Marghera, Venezia.

Potrebbe interessarti

Infrastrutture: Vaghi (Ads), ‘con ai meno rischi per...

Orban (e Fico) contro tutti, il Consiglio si...

Milano-Cortina, presentata la ricerca su parità di genere...

Turismo e sviluppo: Micheli ‘La Calabria ha tutto...

Turismo e sviluppo: Foti ‘Ponte sullo Stretto fondamentale...

Milano-Cortina: Bracco (Fondazione Bracco), ‘bisogna dare continuità a...

Milano-Cortina: Picchi (Reg. Lombardia), ‘donne al centro delle...

Milano-Cortina: Fontana, ‘le donne alle Olimpiadi si sono...

Farmaceutica: Musilli (Regeneron), ‘nuova sede milanese è hub...

Farmaceutica: Regeneron punta sull’Italia e inaugura i nuovi...