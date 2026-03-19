Infrastrutture: D’Angelo (Vigili del Fuoco), ‘accordo con Ads crea sviluppo tecnologico per

“Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è sempre interessato all’evoluzione tecnologica. Non a caso abbiamo una direzione centrale che si occupa della parte tecnologica, sia per quanto riguarda i mezzi, le attrezzature, e i dispositivi di protezione individuale. Pertanto, questa giornata, frutto dell’accordo, serve a mettere in evidenza e a creare delle ulteriori possibilità di sviluppo da un punto di vista tecnologico, in particolare, per il soccorso”. E’ quanto affermato da Cristina D’Angelo, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco delle Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige, all’incontro ‘Sicurezza e innovazione delle infrastrutture: verifica del sistema ai avanzato per il riconoscimento degli incendi nelle autostrade con intervento dei vigili del fuoco’, promosso da Autostrade dello Stato e Concessioni Autostradali Venete – CAV presso la propria sede a Marghera, Venezia.