Video

Influenza: al via spot Tv del ministero per il vaccino, Carlo Conti testimonial

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La vaccinazione antinfluenzale è un importante strumento di sanità pubblica, aiuta a proteggersi in previsione del picco di influenza che è atteso nel periodo natalizio. Dall’inizio della sorveglianza, ossia da ottobre a oggi, ci sono stati già 2 milioni di casi di infezioni respiratorie acute, e c’è un lieve aumento di incidenza proprio in quest’ultima settimana”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci presentando – a Roma nella sede del dicastero – la campagna di informazione sulle vaccinazioni antinfluenzali con lo spot in onda sulle reti Rai e che ha come testimonial Carlo Conti.  “Anche quest’anno – ha aggiunto Schillaci – vogliamo mandare un messaggio forte sull’importanza della vaccinazione contro l’influenza soprattutto per le categorie più a rischio, gli anziani e le persone fragili”.  

Potrebbe interessarti

La Campagna “Women in rare” punta i fari...

Sanità: confronto e condivisione per un nuovo Ssn...

Building the Change, a Milano l’innovazione diventa collaborazione...

Entain Italia, sport e inclusione al centro del...

Premio Tg Poste: Del Fante (Poste Italiane), ‘mestiere...

Premio Tg Poste: Rovere (Poste Italiane), ‘giornalismo non...

Nicola Savino, da fonico a conduttore: presto la...

Atreju 2025, sabato al via la festa FdI

Lavoro: portavoce Mimit Miotti, ‘certificazione avrà valore qualitativo...

Lavoro: Mormile (Secursat), ‘comunicazione non solo asset strategico,...