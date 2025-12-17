Video

Imprese: Zoppas (Ice), 'ammirazione per imprese italiane che resistono alle difficoltà'

by Adnkronos
by Adnkronos

“A fine anno potremmo raggiungere i 644 miliardi di euro di fatturato all’export, sull’obiettivo indicato dal Governo di raggiungere i 700 miliardi di fatturato (entro il 2027 ndr.). Bisogna apprezzare l’impegno, lo sforzo e la resilienza che stanno dimostrando gli imprenditori e le imprese in un contesto molto difficile minacciato dai dazi”. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, alla terza Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese, a Milano. Un contesto ideale per le imprese che possono incontrare gli ambasciatori nostrani all’estero, portavoce del made in italy oltre i confini nazionali.

