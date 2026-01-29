Imprese: Visconti (CamCom), ‘con ‘Camera del Futuro’ meno burocrazia e maggiore sostegno alle

Video

“Un rinnovamento pressoché integrale del sito camerale, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, per smaltire la burocrazia e sostenere le aziende”. così il presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti ha presentato il progetto portato avanti dell’Ente in sinergia con InfoCamere. Un passo in avanti verso il futuro con il supporto della tecnologia per agevolare il lavoro e il rapporto tra Ente e aziende. Da un lato l’esigenza di guardare al futuro, dall’altro la necessità di snellire la burocrazia quotidiana delle aziende.

