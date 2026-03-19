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Imprese: Ventura (A2a), ‘con stakeholder engagement proposte diventano attività concrete’

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“Lo stakeholder engagement significa avere relazioni continuative con tutti i territori e i diversi pubblici con cui un’azienda ha a che fare: dai clienti, ai fornitori, alle istituzioni, ai dipendenti, oltre alle varie comunità di riferimento. Abbiamo delle riunioni fisse nel corso dell’anno in cui le proposte di dialogo vengono tradotte in attività concrete”. Così Carlotta Ventura, Chief Communication, Sustainability e Regional Affairs in A2a, in occasione dell’evento ‘Stakeholder engagement. Misurare l’impatto per creare valore’ oggi a Roma. Realizzato da A2a in collaborazione con Assonime, l’incontro vede il contributo dei partner strategici The European House Ambrosetti e Sda Bocconi School of Management di Milano. Durante l’appuntamento è stato presentato l’Engagement Value Index report con cui il Gruppo ha misurato gli impatti generati sui territori.

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