Imprese: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio ‘Camera

La Camera di Commercio di Sassari muove un passo importante verso il futuro con il progetto ‘Camera del Futuro’. Un nuovo portale web che ha come obiettivo quello di agevolare il lavoro delle imprese, smaltendo la burocrazia e semplificando rapporti tra Ente e aziende. Presso le strutture camerali di via Roma a Sassari, la Camera di Commercio e InfoCamere hanno lanciato questo nuovo progetto, che prevede l’introduzione di Janas, un assistente virtuale a supporto di imprenditori e attività, ma anche tanti altri servizi aggiuntivi pensati e modellati per il Nord Sardegna.

