Imprese, società benefit: Foresti (Intesa Sanpaolo), ‘benefici reputazionali e per clima aziendale’

“La ricerca che presentiamo oggi si basa su due indagini che abbiamo condotto, una sulle società benefit e una sulle società non benefit, con le quali abbiamo intervistato complessivamente quasi 900 imprese. Ciò che ne emerge è un profilo evoluto del modello benefit in Italia. Le imprese che aderiscono a questo modello ottengono notevoli benefici in termini di reputazione, di miglioramento del clima all’interno dell’azienda e di relazione con la comunità locale”. Sono le parole di Giovanni Foresti, responsabile Regional research di Intesa Sanpaolo, alla presentazione della ricerca nazionale sulle Società benefit 2025, tenutasi a Milano nell’ambito dell’evento ‘Un’ondata di innovazione’. L’analisi è il frutto della collaborazione di Nativa, del Research Department di Intesa Sanpaolo, di InfoCamere, dell’università di Padova, della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e di Assobenefit.

