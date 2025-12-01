Imprese, società benefit: Cesareo (Cciaa Brindisi-Taranto), ‘impegnati a farne modello per

“La Camera di Commercio che rappresento fu tra le prime ad affrontare il modello delle società benefit” nell’ottica di dare risposta “alle problematiche socio ambientali e lavorative che riguardavano il territorio. Siamo impegnati affinché quello delle società benefit diventi un modello per tutta l’economia del Mezzogiorno”. Così Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di commercio di Brindisi-Taranto, alla presentazione della ricerca nazionale sulle Società benefit 2025 realizzata in partnership da Nativa, Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit. La ricerca è stata presentata nel corso dell’evento ‘Un’ondata di innovazione’ svoltosi a Milano.