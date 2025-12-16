Imprese: sindaco Tommasi, ‘Magis attesa da sfide su ampio campo’

“La scelta di unire le due aziende è di qualche anno fa e la scelta del nome deriva dal fatto di voler essere una realtà unica. Questo per le sfide che l’azienda deve affrontare non sul territorio ma su un ampio campo che è quello nazionale e internazionale. C’è il bisogno di sentirsi una squadra sola, credo che chi aveva pensato di fondere le due società avesse questo in mente”. Sono le parole di Damiano Tommasi, sindaco di Verona, intervenendo alla presentazione di Magis, il nuovo brand che prenderà il posto di Agsm Aim e che nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome.