Imprese: Scordamaglia (Coldiretti), ‘Rete diplomatica e realtà produttive raggiungono nuovi mercati’

“La straordinaria rete diplomatica costituita da responsabili commerciali, addetti agricoli o consolari, sono al servizio delle imprese italiane e sempre più insieme stiamo raggiungendo nuovi mercati. I numeri lo dimostrano: +6,3% l’aumento dell’export agroalimentare nei primi nove mesi dell’anno contro un 3,3 dell’export generale, quindi più del doppio”. Lo afferma Luigi Scordamaglia, responsabile politiche internazionali Coldiretti e amministratore delegato a Filiere Italia, intervenuto a Milano alla Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un momento caratterizzato da incontri diretti tra aziende e rappresentanti diplomatici per esplorare opportunità di sviluppo e consolidamento sui mercati internazionali.

