Video

Imprese, Frega (Pmi): “Talenti accelerano la trasformazione”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Oggi i talenti hanno la capacità di cambiare il corso degli eventi, di impattare in maniera laterale rispetto a quello che è il modus operandi dell’organizzazione. I talenti hanno la capacità di accelerare la trasformazione”. Sono le dichiarazioni di Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, in occasione dell’evento “Coltivare l’eccellenza”. Durante l’iniziativa,  organizzata a Roma, è stato presentato il Report 2025 della Fondazione Cotec in tema di capitale umano. 

Potrebbe interessarti

Imprese, Rovere (Poste): “Talenti punto cardine della competitività”

Imprese, Pagani (Cotec), “Italia ben posizionata per competenze...

Imprese, Report Cotec 2025: Italia capace di coltivare...

Luisa Ranieri, il volto tv de ‘La preside’...

Groenlandia, l’Ue riscopre i rompighiaccio

I funerali di ‘Aba’ Youssef a La Spezia,...

Mika racconta il nuovo album “Hyperlove”: “Mi aiuta...

Pazienti ai tavoli tecnici, vodcast racconta come cambia...

Wellness: David Lloyd Malaspina investe su nuove forme...

Wellness: Mira (David Lloyd), ‘Investimento da 4mln di...