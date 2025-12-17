Imprese: De Petri (Simest), ‘Mae, agenzie e ambasciate insieme per potenziare l’export’

L’annuncio di una riforma del Ministero degli Affari Esteri (Mae) volta ad abbattere le barriere burocratiche tra imprenditore e ambasciatore è stata accolta con entusiasmo da Simest, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti: “Il fatto che le agenzie governative, il Ministero degli Affari Esteri e le ambasciate si muovano in sinergia grazie a questa riforma, ci aiuterà a spingere nella direzione dell’internazionalizzazione delle imprese italiane”. Lo ha detto Vittorio De Pedis, presidente di Simest, la società italiana per le imprese all’estero, al panel ‘Il ruolo delle grandi imprese per sostenere le filiere delle pmi’, nell’ambito della Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese, a Milano.