Video

Imprese: De Petri (Simest), ‘Mae, agenzie e ambasciate insieme per potenziare l’export’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

L’annuncio di una riforma del Ministero degli Affari Esteri (Mae) volta ad abbattere le barriere burocratiche tra imprenditore e ambasciatore è stata accolta con entusiasmo da Simest, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti: “Il fatto che le agenzie governative, il Ministero degli Affari Esteri e le ambasciate si muovano in sinergia grazie a questa riforma, ci aiuterà a spingere nella direzione dell’internazionalizzazione delle imprese italiane”. Lo ha detto Vittorio De Pedis, presidente di Simest, la società italiana per le imprese all’estero, al panel ‘Il ruolo delle grandi imprese per sostenere le filiere delle pmi’, nell’ambito della Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese, a Milano.

Potrebbe interessarti

Imprese: Scordamaglia (Coldiretti), ‘Rete diplomatica e realtà produttive...

Imprese: Squinzi (Assolombarda), ‘Ambasciatori chiave per competitività e...

Imprese: Brondelli (Confagricoltura), ‘Ambasciata primo anello di promozione...

Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre

Imprese: ministro Tajani, ‘Il Governo punta sull’export made...

Imprese: Zoppas (Ice), ‘ammirazione per imprese italiane che...

Putin: “Se il dialogo fallisce conquisteremo territori storici”

Imprese: Costantini (Cna), ‘ambasciatori italiani preziosi per l’export’

Prometeo tv n° 50 del 17 dicembre 2025

Italia Economia n° 50 del 17 dicembre 2025