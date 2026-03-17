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Imprese: Brown, (Car Clinic), ‘Champions dimostra eccellenza nostro modello formativo’

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“Il livello tecnico e la passione espressi durante la Car Clinic Champions hanno confermato il livello di eccellenza non solo della nostra azienda, riconosciuto dal mercato, ma anche del nostro metodo di sviluppo interno delle nostre risorse. Tutti i concorrenti che hanno partecipato alla Champions nelle varie fasi, dalle qualifiche fino alla finale, sono una dimostrazione concreta di quanto la nostra scuola di formazione interna sia in grado di dare a tecnici, carrozzieri ed esperti, sia per coloro con molta esperienza in questo settore, ma anche e soprattutto per la nuova generazione di carrozzieri”. Così Simone Brown, Hr & organization director di Car Clinic, in occasione della prima edizione di ‘Car Clinic Champions’, la gara-evento che celebra e premia i migliori carrozzieri italiani svoltasi a Lambrate, a Milano e organizzata da Car Clinic, primo network di carrozzerie di proprietà in Italia.

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