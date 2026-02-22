Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025

Sono state 1,23 milioni le imprese artigiane registrate in Italia nel 2025. Un trend in sostanziale stabilità Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni Potrebbe interessarti In Italia vola la Pet economy, +76% in... 22 Febbraio 2026 Milano Cortina, Tomasoni e la dedica a Matilde... 22 Febbraio 2026 Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più... 22 Febbraio 2026 48 ore al via del festival 2026 22 Febbraio 2026 Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese 21 Febbraio 2026 Sanremo 2026, Sal Da Vinci: “L’amore è un... 21 Febbraio 2026 Ostia: prove di estate il 21 febbraio al... 21 Febbraio 2026 MyPlant & Garden 2026: celebrata a Milano la... 21 Febbraio 2026 Porto d’armi per forze dell’ordine fuori servizio: la... 21 Febbraio 2026 La gara dei Big… sui social 21 Febbraio 2026 Leave a Comment Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.