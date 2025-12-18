Imprese: ambasciatore Vattani, ‘Bracco eccellenza simbolo rapporto bilaterale Italia-Giappone’

“L’Italia che abbiamo presentato all’Expo di Osaka era non solo il racconto della nostra cultura e della nostra alta tecnologia, ma soprattutto il racconto della rete di collaborazione che lega Italia e Giappone. Parte di questa rete è il Gruppo Bracco, molto importante per l’Expo ed eccellenza italiana che investe sul Giappone. Bracco è pertanto un simbolo di questo rapporto bilaterale, in cui le scienze della vita hanno un ruolo da protagonista”. Sono le parole di Mario Vattani, ambasciatore italiano in Giappone e già commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, all’incontro ‘Bracco a fianco del sistema Italia all’Expo 2025 Osaka: un ponte di innovazione tra scienza e cultura’, con cui il Gruppo celebra la partecipazione di successo all’esposizione universale appena conclusa in Giappone.