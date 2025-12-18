Video

Imprese: ambasciatore Vattani, ‘Bracco eccellenza simbolo rapporto bilaterale Italia-Giappone’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“L’Italia che abbiamo presentato all’Expo di Osaka era non solo il racconto della nostra cultura e della nostra alta tecnologia, ma soprattutto il racconto della rete di collaborazione che lega Italia e Giappone. Parte di questa rete è il Gruppo Bracco, molto importante per l’Expo ed eccellenza italiana che investe sul Giappone. Bracco è pertanto un simbolo di questo rapporto bilaterale, in cui le scienze della vita hanno un ruolo da protagonista”. Sono le parole di Mario Vattani, ambasciatore italiano in Giappone e già commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, all’incontro ‘Bracco a fianco del sistema Italia all’Expo 2025 Osaka: un ponte di innovazione tra scienza e cultura’, con cui il Gruppo celebra la partecipazione di successo all’esposizione universale appena conclusa in Giappone.

Potrebbe interessarti

Cultura, Bracco (Gruppo Bracco): “Ad Osaka opere originali...

Cultura: Attolico Trivulzio (Fondazione Trivulzio), ‘4 ore di...

Promessa di boom economico e dito puntato contro...

Giovani: 1.600 studenti a Roma per Labordì l’evento...

Gli agricoltori protestano a Bruxelles contro l’accordo Mercosur

Francesca Fialdini: “Carica per la finale di ‘Ballando’,...

Fantini (Igi -Ibd): “nutrizione clinica fondamentale per gestione...

Terzo settore: Piemonte (Moby Dick ETS), “un processo...

Terna, entro il 2025 operative infrastrutture per 800...

Gli inviati di Mosca e di Kiev a...