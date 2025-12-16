Video

Imprese, Agsm-Aim diventa Magis: una scelta che guarda al futuro

by Adnkronos
La multiutility veronese-vicentina Agsm-Aim, cambia veste e diventa ‘Magis’. Il nuovo brand – presentato alla festa di Natale del gruppo, a Verona – nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome e in latino significa ‘di più’, ma anche ‘migliore’ e ‘verso il meglio’. Ed è proprio verso un futuro che guarda alla crescita e che parla alle nuove generazioni, che Magis intende proseguire il suo cammino. L’operazione di rebranding è il coronamento di una riflessione sull’identità dell’azienda che ha ridefinito mission, vision e purpose. Obiettivo: accompagnare il nuovo piano industriale.

