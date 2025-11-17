Imprese: Acea ad Anci 2025 per promuovere transizione idrica nel territorio italiano

Promuovere la transizione idrica nei territori adottando soluzioni tecnologiche all’avanguardia che consentano una sempre maggiore efficienza nella gestione dell’acqua. È questo l’intento del Gruppo Acea, primo operatore idrico in Italia che consolida la sua presenza in otto Regioni, dopo il recente sbarco in Liguria e Sicilia, anche grazie ad un piano di investimenti di 4,7 miliardi di euro al 2028. Alla 42esima Assemblea Annuale dei Comuni Italiani – Anci, svoltasi negli spazi di BolognaFiere dal 12 al 14 novembre, Acea è stata presente con uno spazio espositivo di 100 mq. Qui ha presentato ai Sindaci il modello di efficienza delle reti idriche attraverso soluzioni tecnologiche all’avanguardia come robot, droni e visori 3D.