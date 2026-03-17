Imprese: a Milano la prima ‘Car Clinic Champions’, premiati i 3 migliori carrozzieri italiani

Car Clinic, primo network di carrozzerie di proprietà in Italia, celebra e premia i migliori carrozzieri con la ‘Car Clinic Champions’, la gara-evento alla sua prima edizione che ha radunato a Lambrate, a Milano, i finalisti che avevano superato le selezioni nelle prove eliminatorie che si sono tenute tra gennaio e febbraio nei centri Car Clinic di Torino, Pero (Mi), Roma e Bologna. La competizione ha visto i professionisti sfidarsi in tre categorie: diagnosi e montaggio, verniciatura e lattoneria. Ad aggiudicarsi il primo posto nelle tre discipline all’edizione d’esordio sono stati Nicola Pasceri, Daniele Mango e Gianluca Giargiana. Il ‘Campionato’ è stato per Car Clinic l’occasione per evidenziare l’importanza della formazione, del lavoro di qualità, dell’innovazione tecnologica e della capacità di lavorare in sinergia.