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Impresa, Brina (Gruppo BCC Iccrea): “Welfare è efficace se risponde a bisogni concreti dei

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“Welfare e wellbeing sono efficaci se rispondono ai bisogni concreti dei dipendenti: supporto alla genitorialità, assistenza sanitaria integrativa e flessibilità lavorativa. Nel gruppo BCC Iccrea abbiamo ascoltato i dipendenti e stabilito una people strategy, per far sì che tutte le iniziative di welfare fossero integrate e fossero una leva strategica”. Ha dichiarato Chiara Brina, Responsabile Gestione executive, Welfare, HR Innovation Gruppo BCC Iccrea a margine dell’evento organizzato da Comunicazione Italiana “Welfare Day”, un’iniziativa per confrontarsi sul ruolo del welfare nelle strategie aziendali.

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