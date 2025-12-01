Video

Immobiliare, Segalerba (Fiaip): “Agente immobiliare presidio di legalità”

by Adnkronos
“Siamo assolutamente convinti che l’agente immobiliare sia un presidio di legalità, una tutela all’interno del mercato immobiliare. Dobbiamo lavorare affinché il pagamento di una provvigione venga riconosciuto come valore aggiunto che l’agente immobiliare porta all’interno della trattativa”. Lo ha detto Fabrizio Segalerba, presidente nazionale Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, all’ottava edizione di Sinergie 2025, l’expo immobiliare che guarda avanti: tecnologia, servizi, persone per leggere il futuro del settore immobiliare, a Milano. 

