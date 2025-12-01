Video

Immobiliare: cambiamenti demografici e innovazione al centro di Sinergie 2025

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

L’ottava edizione di Sinergie, tenutasi a Milano il 28 novembre, ha acceso i riflettori sull’impatto dei cambiamenti demografici e dell’innovazione nel paradigma immobiliare. Il format indipendente di Sinergie Edizioni, ecosistema editoriale e di consulenza dedicato al settore dei servizi e della mediazione immobiliare, ha riunito nel capoluogo lombardo professionisti del real estate, manager, imprenditori e attori dell’innovazione. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Visione”, intesa come la capacità di anticipare i cambiamenti e leggere i segnali che stanno trasformando il mercato e la professione.

Potrebbe interessarti

The Good Farmer Award, Mazzù (Co.r.ag.gio): “Rigeneriamo terra...

Bollati (Davines): “La filiera deve diventare più sostenibile,...

The Good Farmer Award, Quirini (Quira): “La zootecnia...

Imprese, Frassi (Idealista): “Aiutiamo l’agente immobiliare a focalizzarsi...

Immobiliare, Segalerba (Fiaip): “Agente immobiliare presidio di legalità”

Imprese, di Cunto (Euromilano): “promotore immobiliare deve immaginare...

Papa Leone in Libano, messaggio di pace per...

Can Yaman è Sandokan: “Gli italiani lo amano,...

Imprese, Sassi (Geriko): “Con trasparenza portiamo valore in...

Immobiliare: Paterna (Sinergie), ‘identità professionale porta a posizionamento...